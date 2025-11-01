Grêmio de Mano Menezes busca afirmação

Treinador poderá repetir o time depois de muito tempo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes repetirá o time, algo inédito neste seu Grêmio. O que é um trunfo. A boa vitória sobre o Juventude trouxe alívio e confiança em seguir com os mesmos jogadores.

Porém, há o desafio de ser diferente fora de casa. Contra o Bahia, o Santos e até mesmo o Bragantino, no jogo dos erros de arbitragem, o Grêmio acabou se submetendo aos adversários.

Antes, o problema era jogar em casa. Isso foi resolvido. Agora, o desafio é manter esse padrão da Arena contra o Corinthians, em um lugar no qual as dificuldades têm se repetido nas visitas recentes.