Grêmio de 2026 será um time de velhos

Clube acertou encaminha renovação com Edenilson, 35 anos. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Há uma tendência no futebol mundial de busca quase obsessiva por jogadores jovens, que ajudem a baixar a média de idade o time. O Palmeiras, aqui no Brasil, foi o primeiro a traçar como meta rejuvenescer o time na reformulação do grupo multicampeão. Liberou veteranos e buscou no mercado nomes jovens. Dos 12 contratados, 10 tinham menos de 26.

Porém, esse fenômeno é seguido ao contrário no Rio Grande do Sul. A renovação encaminhada de Edenilson só reforça isso. Edenilson completará 36 anos em dezembro.

Não se trata aqui de etarismo. Longe disso. Há lugares para todos e de todas as idades. Um grupo sempre necessitará em sua estrutura de jogadores experientes. O próprio Palmeiras tem Weverton, 37, e Gómez e Felipe Anderson, 32. O problema no Grêmio é o excesso de veteranos.

O time de 2026, mantida essa base, começa por Volpi (35), Marcos Rocha (37), Balbuena (34), Kannemann (34) e Ely (32) para a defesa. A lista segue com Cuéllar (33), Willian (37), Braithwaite (34) e Carlos Vinícius (30). São jogadores acima dos 30 anos demais para encarar um calendário que se iniciará em 8 de janeiro e não vai parar mais, com jogos acumulados e viagens.

Os números de Edenilson mostram que sua temporada foi até acima do esperado. Olhando-o individualmente, ele aprovou. Mas vale a pena mantê-lo em um cenário como o atual, com tantos jogadores trintões de contratos longos? Eu não manteria.