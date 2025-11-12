Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Média alta de idade
Opinião

Grêmio de 2026 será um time de velhos

Jogadores acima dos 30 anos conseguirão encarar o extenso calendário de jogos e viagens do futebol brasileiro?

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS