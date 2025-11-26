Graças aos reforços do meio do ano, Grêmio se permite sonhar após cumprir sua missão

Equipe gremista venceu nesta terça (25) por 3 a 2. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio cumpriu sua missão no ano. O 3 a 2 sobre o Palmeiras explicou muito dessa vitória e da tarefa cumprida. Os jogadores buscados na janela do meio do ano foram decisivos para que a virada viesse e o clube pudesse até se dar ao luxo de chegar às duas últimas rodadas espiando um G-8.

Carlos Vinícius, com 10 gols, Arthur e Willian, usado no segundo tempo, elevaram a régua técnica e garantiram os pontos necessários. Agregue-se à lista também Marcos Rocha, cujo arremesso lateral originou o gol que tirou o time de uma enrascada.

O primeiro tempo havia sido terrível até aquele último minuto. Mesmo com reservas, o Palmeiras sobrava, e Mano não encontrava o encaixe. Tanto que se perdeu e mostrou, na comemoração do gol de empate, o dedo do meio para um torcedor.

Mas vieram o intervalo, Willian e ajustes para fechar o meio-campo, onde os paulistas sobravam. O Grêmio encaixou a marcação e passou a atacar com mais lucidez.

Assim, construiu o 3 a 2 e só não colocou ponto final no Brasileirão porque o Flamengo empatou em Minas. Agora, são dois jogos para, quem sabe, beliscar um G-8 e a pré-Libertadores.