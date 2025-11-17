Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Luta contra o Z-4
Opinião

Gol de Rollheiser assustou o Inter e mostrou uma realidade dura

Ganhar do Ceará e buscar a primeira vitória fora desde 9 de agosto virou questão de sobrevivência para o Colorado

Leonardo Oliveira

