Ex-gremista, ex-colorado, meia grego e atacantes uruguaios: o trem azul que vem do Norte para a Série A

O Remo está com um pé na Série A. Faltam quatro rodadas, e ele depende apenas de si. Neste domingo (2), recebe a Chapecoense, com quem divide a vice-liderança.

Há um trabalho de organização do clube, com profissionalização e até a busca, na metade do ano, por um executivo famoso pelas polêmicas e pelas conquistas no Flamengo. Marcos Braz chegou e remontou o time.

O que chama a atenção é a babel que pode levar o Remo de volta à Série A depois de 32 anos. O craque do time é um grego. Panagiotis Tachtsidis chegou em setembro. Aos 34 anos, tem no currículo clubes como Olympiacos, Roma, Torino, Nottingham e AIK, onde atuou no início da carreira ao lado de Rivaldo.

Nas extremas, estão dois uruguaios: Nicolás Ferreira, 23 anos, trazido por empréstimo do Montevideo Wanderers, e Diego Hernández, 25, que pertence ao Botafogo e atuou no último ano no León e no Everton-CHI. No banco, há ainda o colombiano Cantillo, ex-Corinthians, e o centroavante João Pedro, que nasceu em Guiné-Bissau e tem também nacionalidade portuguesa.

Do Sul para a ponta de cima do Brasil

Além dos estrangeiros, há uma legião de velhos conhecidos do futebol gaúcho. A começar pelo técnico, Guto Ferreira, o grande responsável pelo sonho do Remo. Ele chegou e engatou seis vitórias seguidas.

Na zaga, Klaus é o xerifão. No ataque, Pedro Rocha, o da estátua na Goethe e campeão da América, vive seu melhor momento desde o Grêmio. É o goleador da Série B, com 14 gols.

No banco, estão Nathan Pescador, que vem sendo utilizado com frequência, e Janderson, titular daquele Grêmio da Série B de 2022. O porto-alegrense Jaderson, lançado pelo Cruzeiro, de Cachoeirinha, foi destaque na conquista do Parazão, mas perdeu espaço na Série B.