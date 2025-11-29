Depois do pai e do filho, Inter aposta em seu Espírito Santo para se salvar

Abel Braga chega para a sua oitava passagem pelo Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter buscará sua salvação com um dos maiores nomes da sua história de 116 anos. Abel Braga vestiu seu coloradismo e topou ajudar o clube neste momento dramático.

Ramón e Emiliano Díaz, mais os integrantes da sua comissão, foram demitidos na tarde deste sábado (29). Foram 70 dias apenas, tempo em que venceram apenas três jogos em 13 e empurraram o Inter para o brete do rebaixamento.

Depois do pai e do filho, o Inter aposta em seu Espírito Santo. Abel desembarca para tentar reaglutinar um vestiário esfacelado, com jogadores distantes e sem reação ao momento agudo pelo qual passa o time.

O 5 a 1 para o Vasco, com uma postura plasmada e sem qualquer traço de indignação, expôs da pior forma possível para a direção o que já era visto a olho nu: os jogadores não abraçaram o trabalho dos Díaz. A indicação feita por D'Alessandro jamais encaixou no contexto do vestiário.

Abel e Élio Carraveta, que volta com ele, terão a missão de entrar na mente e no coração dos jogadores. Têm uma semana. Nada mais. Cabe a eles salvarem o Inter e tirá-lo do fundo do poço.