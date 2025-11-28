Como Tiaguinho, do Grêmio, entrou no radar de clube italiano comandado por Cèsc Fábregas

Tiaguinho é um dos destaques da base do Grêmio em 2025. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

As atuações de Tiaguinho no Mundial Sub-17, no Catar, o colocaram no radar de um dos melhores meio-campistas surgidos neste novo século. O espanhol Cèsc Fábregas, campeão do Mundo em 2010 e bi da Euro em 2008 e 2010, teria listado o guri gremista como reforço para o Como.

Fábregas não é apenas o técnico que comanda o time sensação da Itália. Também é acionista minoritário do clube. Todo o projeto de renascimento do Como tem o espanhol como cérebro. Ele encerrou a carreira como jogador no clube e virou auxiliar e técnico da base em 2023/2024. Terminou a temporada como interino e levou o time à elite. Renovou por quatro anos e, neste momento, é o técnico do momento no país.

Muito do seu time tem o DNA do Barcelona, onde se formou. Isso explica o olhar do espanhol em Tiaguinho, dono de um jogo de toque e construção. Além disso, o Como tem como característica a aposta em jovens garimpados no mercado a preços convidativos.

No último fim de semana, o Como fez 5 a 1 no Torino com seis jogadores sub-23 como titulares. O argentino Nico Paz, 21, foi buscado no Real por 6 milhões de euros. Voltará em junho a Madrid, pela cláusula de recompra. Porém, seu valor de mercado saltou para 55 milhões de euros. É esse o projeto que os italianos pensam para Tiaguinho.