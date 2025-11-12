Como funciona a comissão que estuda possível transformação do Inter em SAF

A Comissão é composta pelo presidente Alessandro Barcellos e pelos ex-presidentes Pedro Paulo Záchia e Marcelo Medeiros. Daniel Marenco / SCI / Divulgação

O avanço do trabalho da comissão criada para discutir SAF e novos modelos de financiamento e gestão do Inter foi um dos pontos da discussão sobre o novo estatuto, que terminou em ofensas e quase briga no Conselho, na última segunda (10).

Conselheiros usaram, entre outras alegações, que mudar o estatuto agora seria apressado antes de se ter as conclusões da comissão. A Comissão é composta pelo presidente Alessandro Barcellos e pelos ex-presidentes Pedro Paulo Záchia e Marcelo Medeiros. Com ela, trabalha também um comitê de assessoramento técnico, formado por especialistas.

Depois de quase três meses de trabalho, em que definiram tarefas, esquadrinharam a situação financeira do clube, estudaram casos de outros clubes e assistiram à apresentações de consultorias, a Comissão Especial e o Comitê de Assessoramento definiram qual será a consultoria que mergulhará nas contas, na estrutura e na governança do Inter para apontar caminhos a serem seguidos. O nome deve ser anunciado em breve.

A conclusão do trabalho dessa consultoria, assim com o relatório da Comissão, formarão o documento que será levado ao Conselho e indicará quais saídas o clube pode buscar.