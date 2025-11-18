Com DNA holandês, Suriname pode conquistar classificação inédita à Copa do Mundo 2026 nesta terça-feira

Seleção pode obter classificação inédita para o Mundial. Concacaf / Reprodução

O Suriname pode acordar nesta quarta-feira como o mais novo estreante em Copa do Mundo. Na noite desta terça-feira (18), joga por vitória sobre a Guatemala. Porém, precisa dar uma secadinha no Panamá contra El Salvador. As duas seleções estão com nove pontos, mas Suriname tem três gols de vantagem no saldo.

Entrar na última rodada com chances reais é um feito. O Suriname, para começar, é um país da América do Sul enfiado na Concacaf. Sua veia caribenha explica isso. Mais, trata-se de um país de 600 mil habitantes apenas. É quase como se uma seleção de Caxias do Sul fosse para a Copa.

Dá para ir além: há quatro anos, quando o gerente geral da seleção Brian Tevreden trocou o Reading-ING pelo projeto surinamês, a seleção não contava nem com bolas adequadas para treinar. Foi preciso começar praticamente do zero em um país sem tradição no futebol.

Bom, se faltava tradição para o Suriname, sobrava DNA. O país foi colônia holandesa até 1975 (a vaga na Copa pode ser presente pelos 50 anos de independência). Essa ligação fez com que muitos nomes conhecidos do futebol holandês sejam nascidos no Suriname ou filhos de quem decidiu buscar a sorte na Europa.

Davids e Seedorf nasceram na capital, Paramaribo, assim como Jimmy Floyd Hasselbank e Aaron Winter. Outros são descendentes de surinameses, casos de Gullit e Rikjaard, cujos pais imigraram juntos para a Holanda, Virgil van Dijk, Wijnaldum, Bergwijn, Nigel De Jong, Ryan Babel, Kluivert e por aí vai.

Holandeses-surinameses

Uma norma da Fifa, aprovada há cinco anos, permitiu que jogadores de ascendência surinamesa nascidos na Holanda pudessem atuar pela seleção do país. A alteração deflagrou o projeto de estruturação do futebol no país.

O surinamês Stanley Menzo foi buscado na Europa para ser técnico. Menzo tem história. Era ele o goleiro do Ajax de Johan Cruyff, por quem era distinguido por saber jogar com os pés — nos anos 1970. A partir dele, Brian Trevedel montou uma rede de scouts para descobrir jogadores holandeses que tinham origem surinamesa.

Muitas vezes, ele próprio desembarcava na Europa para apresentar o projeto. Quando eles descobriam alguém, o desafio era topar a ideia de defender o país. Os filhos de Kluivert, por exemplo, preferiram esperar uma chance na Holanda. Mesmo que o avô deles, Keneth Kluivert, tenha jogado pelo Suriname.

Se um Kluivert não veio, outros holandeses vieram para a América e encontraram na seleção um projeto que evoluía rapidamente. Isso funcionou como propaganda boca a boca.