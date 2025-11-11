Bayern de Munique toma iniciativa de valorização do futebol feminino e dá exemplo para o mundo

Mais do que mostrar o caminho, os bávaros mostram que o futebol feminino não pode, nem deve, ser um apêndice do masculino. FC Bayern München / Reprodução

Enquanto aqui na ponta sul do mundo ainda ouvimos frases como a dita pelo técnico do Inter, Ramón Díaz, de que "futebol não é para meninas" e precisamos debater para lembrar o óbvio, na Alemanha, o Bayern de Munique mostra o caminho.

Mais do que mostrar o caminho, os bávaros mostram que o futebol feminino não pode, nem deve, ser um apêndice do masculino. Mais, demonstram respeito às mulheres e à modalidade ao entregar para elas uma estrutura compatível e um lugar para chamar de seu.

Nem estou falando aqui do fato de o Bayern perceber o potencial de crescimento e de receita que o futebol feminino tem. Neste momento em que se fala tanto aqui no futebol gaúcho de novas receitas, apostar no público consumidor das mulheres e numa modalidade da qual o Brasil (e o Beira-Rio) sediará a próxima Copa do Mundo me soa quase obrigatório.

Mas vamos ao caso do Bayern. O clube apresentou oferta para compra do estádio Hachinger SportPark, na pequena Unterhaching, na região metropolitana de Munique. O local é a casa do SpVgg Unterhaching. O clube viveu seus dias de glória quando disputou a Bundesliga entre 1999 e 2001. Hoje, joga a divisão regional da Baviera.

Hachinger SportPark, em Unterhaching, região metropolitana de Munique. SVEN SIMON / picture alliance

O Bayern, conforme o Bild, teria oferecido 7,5 milhões de euros pelo estádio, cuja capacidade é de 15 mil pessoas. Hoje, as gurias do Bayern jogam no CT, para 2,5 mil pessoas. Os grandes jogos são no Allianz Arena. Será o caso do confronto com o Arsenal, nesta semana, pela Champions League.

Porém, o Bayern entendeu, depois de colocar mais de 57 mil pessoas no estádio no começo da temporada, que é preciso dar ao futebol feminino uma casa adequada. O plano é fazer do Hachinger SportPark a casa de todo o futebol feminino do clube. Mesmo com o investimento, os grandes jogos campeões seguirão sendo levados para o Allianz.