As crises internas do Vasco, próximo adversário do Inter

Técnico Fernando Diniz estaria desprestigiado pelo elenco. Matheus Lima / Vasco

O ambiente no Vasco é de altíssima pressão antes de enfrentar o Inter. O clube abriu as portas do CT para que os torcedores cobrassem os jogadores. Houve ameaças e o aviso de que a organizada estava fechada com Fernando Diniz e a direção do clube.

Segundo os torcedores, familiares de alguns jogadores revelaram a influencers do Vasco que havia queixas do grupo com a carga de treinos e as cobranças de Diniz. Ou seja, os torcedores revelaram que há um distanciamento entre time e treinador.

No jogo do fim de semana, as câmeras flagraram Diniz passando orientações para o português Nuno Moreira na beira do campo. Nuno ouvia de costas para o técnico, enquanto tomava água. Porém, saiu em disparada antes de ele terminar as instruções.

O Vasco perdeu os últimos cinco jogos. Entrou na 30ª rodada sonhando com um G-6. Só que caiu para São Paulo e Juventude, em São Januário, e Botafogo, Grêmio e Bahia, fora. Ainda não venceu em novembro, no qual entrou em alta e está saindo lutando para evitar o quinto rebaixamento desde 2008.

Comentei a derrota do Vasco para o Grêmio, na Arena. Diniz chegou sem os colombianos Cuesta e Andrés Goméz e o lateral Paulo Henrique. Os três eram nomes importantes, mas não a ponto de travar tanto o time ao ponto de passar o primeiro tempo sem chegar ao ataque.

Há uma crise técnica e, pelo cenário, um desalinho com a gestão de Diniz, sempre muito intenso. É preciso ver, agora, como será a reação do grupo. A "visita" da organizada deixou claro de que lado ela está.