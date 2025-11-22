A surpresa que Ramón Díaz pode sacar no Inter para enfrentar o Santos

O ideal seria acomodar Ricardo Mathias e Borré juntos na equipe. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O gol decisivo que salvou sua pele e a do Inter fazem de Ricardo Mathias quase que um clamor da torcida para a decisão de segunda-feira (24), contra o Santos. A discussão está estabelecida: a vitalidade e a coragem de Mathias ou o nome e a casca de Borré.

O ideal seria acomodar os dois. Até porque nenhum deles é nove típico, daqueles posicionais que batem de frente com os zagueiros e têm como característica fazer o pivô, segurar a bola e suportar a pressão do adversário enquanto seu time avança as linhas.

Tanto Mathias quanto Borré são atacantes que até fazem as vezes de centroavante. O próprio Mathias, em uma entrevista para o meu amigo Tomás Hammes, do ge.globo, em 2023, se apresentou como "jogador de velocidade, que gosta de atacar o espaço".

O ponto é que, pelo modelo adotado até aqui pelos Díaz, o Inter joga sempre com um pivô. Será uma surpresa se os dois atacantes jogarem juntos contra o Santos desde o início. Aliás, foi com os dois em campo que veio o gol contra o Ceará.