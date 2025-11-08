A missão do próximo presidente do Grêmio

Odorico Roman e Paulo Caleffi estão na disputa. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio define neste sábado (8) quem guiará o clube até o final de 2028.

O próximo presidente terá a missão de reposicionar o clube e prepará-lo para um cenário em que, cada vez mais, se alarga a distância em relação aos endinheirados Flamengo e Palmeiras e às SAFs de Bahia, Cruzeiro e Botafogo.

Porém, antes disso, será preciso reorganizar-se financeiramente, enxugar um grupo de 37 jogadores, cheio de donos de altos salários.

O desafio de buscar novas receitas, ser competitivo e austero, tudo ao mesmo tempo, desafia o vencedor da disputa entre Odorico Roman e Paulo Caleffi.