A CBF lança o plano que acaba com o faroeste no nosso futebol

Imagine que o futebol brasileiro fosse um grande baile. Sem regras de vestimenta, sem revista na entrada e com cada um dançando no ritmo que lhe conviesse. Um cenário típico de faroeste. Essa figura resume bem o que eram, até esta quarta-feira (26), a gestão financeira feita pelos clubes.

A CBF, ao apresentar as regras do Fair Play Financeiro, coloca ordem para tentar evitar um colapso que acabaria com a festa. As regras que nortearão a saúde financeira dos 40 clubes das Séries A e B começam a vigorar em 1º de janeiro, com período de transição de três anos.

O Fair Play nasce com a assinatura da CBF, dos clubes e das federações e balizamento feito por profissionais das áreas de finanças, jurídica e esportiva. A adoção de regras financeiras como acontece nas principais ligas europeias e na Uefa se tornou necessária porque, sozinhos, os clubes não conseguiram cuidar da suas próprias vidas.

Limites

O fair play da CBF terá um órgão regulador (Anresf, Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, guarde essa sigla), punições para quem descumprir as normas e limites para gastar e dever.

O fair play chega justo em um momento em que a dupla Gre-Nal sofre com o sufocamento por suas dívidas e a necessidade de encontrar saídas. A partir de agora, mais do que pensar em como voltar a ser competitivo, será preciso arquitetar um projeto para que se faça isso dentro de normas que dizem o quanto pode gastar, dever e investir em futebol.

O documento apresentado pela CBF prevê um sistema em que a vida financeira e os movimentos dos clubes estarão registrados. Quem sair da linha será punido. Tomara que essa regra seja aplicada ao pé da letra, sem distinções. Se isso for seguido à risca, o futebol brasileiro deu um passo rumo ao novo século nesta quarta.