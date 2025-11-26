Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Fair Play Financeiro
Opinião

A CBF lança o plano que acaba com o faroeste no nosso futebol

Novas regras que nortearão a saúde financeira dos 40 clubes das Séries A e B começam a vigorar em 1º de janeiro, com período de transição de três anos

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS