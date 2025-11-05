A Batalha do Barradão definirá o 2026 do Inter

O Inter criou para si um problema do tamanho de uma Bahia inteira. Precisará encarar o Barradão lotado e um Vitória que jogará sua vida no Brasileirão. Nesta noite, ou ele começa a respirar, ou se afunda.
Esse é o resumo do jogo e o desenho de um caldeirão à espera de um Inter vacilante, com campanha de Z-4 no returno e de aproveitamento assustador. Há cinco pontos de distância em relação ao Vitória, uma diferença considerável. Só que o futebol do time faz essa vantagem parecer menor.
O Inter produz pouco e empolga menos ainda. Porém, será preciso tirar futebol e confiança de algum lugar. A situação começa a ficar limítrofe. Nesse cenário, sair vivo do Barradão já será algo a ser comemorado. Isso acontece com um empate. Perder aproxima o Inter da escuridão. É isso que precisa ser evitado.
Vencer em Salvador significa, por outro lado, a luz que descortina 2026 e transforma os próximos 35 dias em um período valioso para reorganizar tudo e configurar a rota da próxima temporada. Ganhar permite abrir oito pontos em relação ao Vitória e faz com que a matemática jogue a favor.
Haverá ainda 18 pontos em disputa e serão necessários mais três ou quatro para buscar. Porém, antes de pensar nesse alívio, há uma missão no Barradão. Não perder.
