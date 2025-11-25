A arriscada estratégia que a gestão Alberto Guerra adotou no Grêmio

Alberto Guerra deixará presidência do Grêmio em dezembro. Renan Mattos / Agencia RBS

Alberto Guerra publicou em seu perfil no Instagram uma resposta às críticas pelo endividamento do clube. Negou números publicados e trouxe um cálculo de dívida de "apenas" R$ 377 milhões — 50% menor.

Entre os números e a lembrança de que entregará o clube com ativos cobiçados no mercado e o dobro de sócios, Guerra deixou clara a estratégia adotada para reativar a musculatura do Grêmio: montar um time para criar um ciclo vitorioso e, a partir disso, fazer a engrenagem funcionar. Esse, no entanto, é o caminho que leva os clubes para o buraco.

Gasta-se para contratar e busca-se no campo a injeção no caixa. Só que isso vai depender de a bola entrar ou não. Se ela beijar a rede, corre-se para o abraço da alegria. Se ela passar reto e sair pela linha de fundo, parte-se para o abraço do pânico. No caso do Grêmio dos últimos dois anos, ela nem perto do gol passou. Foram feitas mais de 50 contratações, e ainda assim o Tricolor esteve longe de competir por títulos em 2024 e 2025.

A temporada 2023, essa, sim, teve êxito, embalada pelo fenômeno Suárez, o maior acerto do Grêmio neste século e que está na conta de Guerra. Porém, no restante, repetiu-se na Arena o roteiro comum de quase todos os grandes clubes brasileiros, de tentar resolver do campo para fora.

Nesse caso, é inescapável, a conta sempre vem. Resolver de fora para dentro do campo requer tomar o remédio amargo da austeridade, dos times sem verniz e de três, quatro temporadas de sobrevivência. Construir a casa começando pelo alicerce. Quando se tenta fazer a partir do telhado, não acaba bem.