Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Entrevista exclusiva
Notícia

"Vetarei qualquer discussão sobre venda do clube para essas SAFs aventureiras", diz novo presidente do Conselho do Grêmio

Philippe Jardim comanda nesta segunda-feira (27) sessão que debaterá reforma histórica no estatuto do clube e gestão da Arena

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS