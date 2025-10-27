"Vetarei qualquer discussão sobre venda do clube para essas SAFs aventureiras", diz novo presidente do Conselho do Grêmio

Procurador do MPT, Philippe Jardim foi eleito por aclamação. Rodger Timm / Divulgação

Philippe Jardim, 48 anos, procurador regional do Ministério Público do Trabalho, assumiu na última quinta-feira (23) a cadeira de presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio para o triênio 2025-2028.

Já nos primeiros dias, Phil, como é conhecido no ambiente gremista, tem na arrancada de sua gestão na mesa uma reforma histórica no estatuto na noite desta segunda (27), que tratará do contrato da Arena e a condução de eleição para presidente do clube — que promete ser a mais renhida dos últimos anos. Nesta quinta (30), está marcado o primeiro turno no Conselho e, no dia 8, a votação com os sócios no pátio.

Um outro ponto também desafia sua gestão, o de criar caminhos para que o clube volte a ser competitivo financeiramente. Neste ponto, Phil é direto: se depender dele, qualquer proposta de SAF não avançará.

Confira a entrevista com Philippe Jardim

Você terá, a partir desta quinta, uma eleição que está polarizada e promete ser quente. Como conduzir o processo?

Acho que, pelo perfil dos candidatos, por ser uma campanha que começou há muito tempo, o ambiente está, de fato, aquecido. A ideia é transmitir serenidade a todo esse processo, confiar que todos os agentes terão noção de que a ideia é de apresentar propostas, programas e visão de gestão de futebol. É acreditar que os torcedores saberão identificar esse tipo de posição. Sabemos que a campanha está muito ativa nas redes sociais e que elas são ácidas.

Podemos dizer que será a partir desta semana, com o primeiro turno, que esse aquecimento de hoje nos bastidores transbordará para o pátio? No jogo de domingo contra o Juventude, por exemplo, havia campanha ostensiva dos candidatos.

Mesmo que a primeira etapa seja interna, que só no dia 30 os conselheiros votarão, há tempos a campanha está publicizada, está nas redes sociais, tem os candidatos na mídia. Já é uma campanha externa. Nos últimos dias, tivemos uma novidade que foi o surgimento de uma terceira via. O que temos de abordar neste dia 30 é o comportamento dos conselheiros, saber se passam três ou dois (candidatos) para o segundo turno. Mas antes de tudo temos a sessão desta segunda (27), a mais importante dos últimos anos, se não de décadas.

Será a sessão que votará a questão da Arena?

Vamos deliberar sobre o negócio Arena, aprovação dos contratos, a reforma estatutária, a sugestão do Marcelo (Marques) para perfectibilizar o negócio. Tudo isso foi feito na confecção do contrato. As comissões trabalharam e analisaram os documentos. Teremos a sessão para avaliar tudo isso. Tenho dito, falei, inclusive, no meu discurso de posse, que todos os conselheiros serão partícipes de uma sessão histórica no Grêmio. Eles participarão da história do Grêmio ao votar esse contrato.

Por que a mudança estatutária?

Essa talvez seja a principal questão da reforma estatutária, a aprovação dos contratos. Isso passará pelo crivo do Conselho. Há um conjunto de disposições de modificações no estatuto, para garantir juridicamente a Arena, que não seja dada em garantia ou penhorada. Há outras questões, envolvendo fluxo de caixa, quantitativo de reserva que fique para a Arena, para evitar o que aconteceu no Olímpico, com a deterioração do equipamento. É garantir que as verbas não sejam direcionadas para outras áreas.

Como funcionará essa gestão dos recursos? Ficarão apenas com a Arena? Serão compartilhados?

Só o excedente será usado. A partir disso, 30% ficam com a Arena. Os outros 70% serão destinados ao clube. Além disso, tem a independência da Arena. Ela terá CNPJ distinto, seus executivos serão diferentes, haverá autonomia da gestão do estádio. É um modelo que garante a independência da Arena. Será criada comissão especial, que fará o controle dessa gestão. Com anuência da gestão do Conselho Deliberativo. Convidamos o ex-presidente do CD Carlos Biedermann para liderar essa Comissão Especial da Arena. Biedermann tentou se articular para concorrer conosco na Mesa, não foi possível. Acabamos eleitos por aclamação. Na sexta, se encerraram as inscrições de chapas. Na segunda, me reuni com ele e fiz o convite para presidir a comissão. O Biedermann dispensa apresentações. Isso diz muito da gestão inclusiva que buscamos. Sabemos das divisões, mas queremos fazer uma gestão de diálogo, trazendo todas as forças políticas do clube.

Como funcionará essa relação do Grêmio com a Arena? Ela será uma empresa que prestará serviços?

A melhor ideia é pensá-la como uma filial do Grêmio. O clube tem seu CNPJ, a Arena tem outro, vinculado ao CNPJ raiz. Os executivos dela serão remunerados pela Arena, haverá controle contábil e fiscal próprios. O Conselho fará a fiscalização, mas todo o mecanismo de gestão será da Arena.

Como funcionará essa repartição dos lucros?

A cada três meses, se faz a operação. Calcula-se o esperado para manutenção do estádio, tanto no dia a dia quanto no esperado para a abertura em jogos, quanto se tem de gastos para manutenções futuras. O que sobrar, o excedente, 70% será repassado ao Grêmio e os 30% restantes ficam com o estádio.

O senhor, assim como o novo presidente do clube, terá o desafio de fazer com que o clube volte a ser competitivo economicamente. Há um plano de criar comissão para estudar SAF ou outro modelo que potencialize o caixa?

Fui muito firme no meu discurso de posse e disse que, enquanto estiver na cadeira de presidente do CD, o Grêmio não vai ter outro dono. Sou absolutamente contrário e, na medida da minha cadeira, vou vetar qualquer discussão que pretenda abordar a venda do clube para essas SAFs aventureiras, que não tenham identidade com o Grêmio. Essa forma de SAF predatória que aconteceu no Vasco, por exemplo, sou contra. Não contem comigo. Vejo a SAF não como a panaceia de todos os problemas. Importa muito mais a filosofia da gestão, que seja profissional, tenha executivos em todas as áreas-chave, cobrados por indicadores, alinhados com os princípios de valores do clube. A SAF é um modelo jurídico, não garante tudo isso que importa para que sejamos competitivos. É claro que o Grêmio precisa se abrir, debater. Não para virar SAF, mas, sim, novas formas de regulação financeira. É preciso separar. As pessoas acabam confundindo, acham que novas formas de regulação financeira para ser competitivo é SAF. Não é.

O senhor fala de SAFs aventureiras. E se o parceiro for, por exemplo, o PIF, fundo árabe que comprou o Newcastle-ING e investe forte hoje em futebol?

Contra SAF aventureira não tem forma de conversar. Não é o fato de ser contra SAF. Mas é preciso ter discussão. Buscar maior competitividade, com novas formas de capital, mas mantendo o associativo. Se eventualmente vender o clube, mesmo que seja para um fundo árabe, não será garantia de que, daqui 10 ou 15 anos, eles seguirão tendo interesse em conduzir o projeto, fazendo aportes de capital. Quando o Vasco vendeu sua SAF, a 777 não era aventureira. Em dois anos, mostrou que era. Prefiro acreditar na cultura associativa, que nos trouxe até aqui. Mas uma cultura associativa com choque de gestão, de governança, com contratações de executivos e discussão racional de outras formas de sustentação financeira. Não dá para ficar fechado em um casulo. O mundo mudou, há clubes com injeção financeira de capital externo, do qual muitas vezes não se tem certeza da origem, mas que estão em patamar superior.