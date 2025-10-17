Um Grêmio de futebol robusto aciona o "Modo G"

Grêmio de Edenilson mostra crescimento no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio acionou oficialmente o "Modo G". A vitória consistente de 2 a 0 sobre o São Paulo colocou o time diretamente na disputa por vaga no G-7. Que é bem possível de acontecer, já que temos Flamengo e Palmeiras na semifinal da Libertadores e Cruzeiro e Fluminense — ambos na frente do Tricolor — na da Copa do Brasil.

Mais que o avanço na tabela, a primeira noite de Arena sob gestão do clube teve um futebol convincente em dois terços da partida e uma vitória inquestionável. Tirando os primeiros 30 minutos, em que o São Paulo ameaçou, uma circunstância equilibrou o time e passou o controle da partida para o Grêmio: a entrada de Pavon.

O time esteve mais robusto atrás, fechando uma linha de cinco, e contou com sua velocidade para as transições. Edenilson também esteve em noite de alta voltagem e tudo isso ajudou para que as peças se ajustassem e fechassem todos os espaços do São Paulo.

Carlos Vinícius foi o protagonista, com dois gols, mas quando ninguém esteve abaixo numa partida, é sinal claro de que o coletivo todo esteve bem. O que fez o Grêmio dar um passo firme e acionar seu Modo G.