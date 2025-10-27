Três jogadores do Grêmio tiveram uma jornada de alto nível contra o Juventude

Jogadores festejam um dos gols de Carlos Vinícius. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio precisava vencer para evitar sobressaltos e ranger de dentes na reta final do Brasileirão. Fez mais. Venceu o Juventude por 3 a 1 com autoridade, um futebol consistente e jornadas de alto nível de três jogadores: Alysson, Arthur e Carlos Vinícius, o autor dos três gols.

Os dois primeiros desequilibraram. Arthur ditou os rumos da partida. Deu um passo para trás e arquitetou toda o jogo, em um projeto que passava por Alysson, que cresce física e tecnicamente a cada jogo, e se arrematava em um centroavante com caminho do gol.

O Juventude mostrou todas as suas fragilidades e, contra adversários nessa situação, é preciso submetê-lo. Foi o que se viu na Arena. Mesmo que o primeiro tempo tenha sido de pouca fluidez, pela estratégia do Juventude de evitar as transições com faltas. No segundo, quando os caxienses se soltaram mais, os espaços sobraram, e o Grêmio fez o 3 a 0 e poderia ter ampliado.

O gol sofrido, no fim, foi quase acidental. E em nada alterou uma tarde de domingo em que o Grêmio adquiriu o passe da tranquilidade.