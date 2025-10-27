Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Com autoridade
Opinião

Três jogadores do Grêmio tiveram uma jornada de alto nível contra o Juventude

Atuações e vitória dão mais tranquilidade para o Tricolor no Brasileirão

