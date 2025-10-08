Técnico prestigiado, ex-lateral do Inter dá palestra na Argentina 

Chiquinho é o técnico do sub-14 do Inter. Omar Freitas / Agencia RBS

O ex-lateral Chiquinho (lembram-se dele?) virou técnico e dos estudiosos. No final de setembro, ele se tornou o primeiro treinador brasileiro a ministrar uma aula no curso da ATFA, a associação dos técnicos argentinos.

A masterclass foi sobre categorias de base. Chiquinho trabalha na base do Inter e já passou por várias categorias. Sua missão nos próximos dias será a de comandar o sub-19 na Copa Atlântico.

O torneio é organizado pelo Retrô, clube-empresa da grande Recife, e terá a participação de 32 clubes. Entre eles, São Paulo, Palmeiras, Santos e Midtjylland, da Dinamarca.