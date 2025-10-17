San Lorenzo, clube do Papa Francisco, está afundado em dívidas e vive tensão política

Clube do coração do antigo Papa passa por sérios problemas financeiros. OSSERVATORE ROMANO / AFP

O San Lorenzo é mais um gigante soterrado pelas dívidas e pelo ambiente político revulsivo. O clube do Papa Francisco está à beira da quebra. A Justiça deu até a quarta-feira (22), às 9h30min, para saldar a dívida de US$ 4 milhões com o fundo suíço AIS Investment. Ou paga, ou enfrenta o pedido de sentença judicial determinando sua falência.

Um processo semelhante ao enfrentando pelo Racing em 1999, que teve decretada sua quebra, revertida pela mobilização de sua torcida e que motivou a criação da Ley de Salvataje de Entidades Deportivas. Através dela, a Justiça nomeou um administrador para que reorganizasse o clube.

O Racing associação civil, em 2008, recuperou o controle e seguiu sua vida, como se vê nas conquistas da Sula em 2024 e a vaga na semifinal da Libertadores deste ano. Aliás aqui uma dica: o podcast Mapa da Copa, disponível em GZH, no YouTube e nas plataformas de áudio, tem um episódio recente contando toda essa história.

Bola de neve

No caso do San Lorenzo, a dívida contraída em 2021 com os suíços foi renegociada algumas vezes. Primeiro em 2023, com 17 parcelas de US$ 350 mil. Na primeira parcela, atrasou. Meses depois, novo acordo: seis parcelas de US$ 60 mil, US$ 350 mil semestrais e 10% das vendas de jogadores. Também não cumpriu.

Em 2025, o atual presidente, Marcelo Moretti, tentou novo acordo. Nem teve resposta. Para completar o cenário, o San Lorenzo vive crise política. Moretti foi afastado do cargo depois de ter sido gravado colocando no bolso maço de dólares entregues pela mãe de um jogador. Buscou na Justiça a volta ao cargo.

Na última quarta-feira, os torcedores souberam que ele estaria na sede do clube, em Boedo, e se postaram na porta. A Polícia interveio. As imagens mostram o presidente correndo para dentro de uma viatura, como forma de evitar seu linchamento.

Nesta quinta, a AFA retirou-o da reunião do Comitê Executivo na sede de Ezeiza. Não o reconheceu como presidente. Foi a indireta para avisar que não sairão dos seus cofres os US$ 4 milhões. A memória do Papa Francisco não merecia esse golpe no coração.