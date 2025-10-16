Resultado de hoje define para onde o Grêmio vai olhar final do Brasileirão

Amuzu e Alysson devem começar a partida. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Será uma noite de confronto direto para aspirar o G-8 e seguir olhando para cima. Mas também pode ser uma noite de voltar a espiar para baixo.

O Grêmio recebe o São Paulo em um jogo que pode ser divisor de águas neste Brasileirão. Até porque a tabela prevê no final de semana o Bahia, com viagem para Salvador 72 horas depois do confronto contra os paulistas. Ou seja, a noite precisa ser toda do Grêmio.

Até por isso, Mano desenha um time mais agressivo, com Amuzu e Alysson nas extremas e um nove posicionado de volta, Carlos Vinícius. Como o presidente do STJD ainda não se manifestou em relação aos cartões de Bragança Paulista, tudo indica que será uma noite sem Marlon e Kannemann.

Sem o primeiro, há uma perda na fase ofensiva. Porém, há retornos para contrabalançar, como Cuéllar e Marcos Rocha. Será preciso a plenitude deles e a força da torcida para manter a boa onda e o olhar apontando para cima.