Relatórios e análise de redes sociais: o segredo de time espanhol para contratar jogadores 

Na Espanha, considero Betis e Sevilla o correspondente da Dupla aqui no Brasileirão. São clubes que dividem uma cidade e são donos de sua cumunidade, a Andaluzia.

Por isso, vejo como valioso o vídeo publicado pelo Betis em seu canal no YouTube em que explica seu modelo de contratações. O exemplo usado foi o do zagueiro Valentín Gómez, comprado do Vélez em julho por 5,3 milhões de euros.

O relatório produzido para definir-se por Gómez contava com seus números, dados como velocidade com e sem a bola, intensidade média de distância no campo, quantidade de faltas e pênaltis, gráficos onde eram feitos os desarmes, duelos ofensivos e defensivos, informes feitos por dois scouts diferentes que vieram a Buenos Aires vê-lo pelo Vélez.

Ainda aparecia histórico de lesões e quantos jogos perdeu por elas e um perfil psicossocial, em que trazem análise de postagens no Instagram ("Costuma publicar sobre seus jogos"), registro de que tem um namoro estável de longa data, informação de que mora com os pais e relato de que é de fácil convivência no vestiário. Também cita que a transferência frustrada à Udinese, em janeiro, "deu-lhe casca".

Garimpo

Valentín acaba de completar a quarta partida seguida como titular no Betis e impressiona pela segurança em campo aos 22 anos. O relatório aponta que fez mais de 125 jogos pela Liga Argentina e cita sua experiência na Libertadores.

Lançado por Cacique Medina em 2022, logo depois de deixar o Inter, virou titular aos 19 anos no time que chegou à semifinal da Libertadores. Até demorou a ser levado para a Europa.

Porém, o que mais fica desse vídeo publicado pelo Betis é o critério adotado para contratar, na tentativa de minimizar ao máximo os erros. Como se trata de um time cujo poder de investimento é muito inferior ao de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, precisa garimpar ao máximo e ser certeiro. Fica a dica para os nossos "andaluzes" da ponta sul do mundo.

Confira o vídeo publicado pelo Betis