Presidente do Inter fez o certo ao pedir ajuda, agora cabe à torcida atender 

Presidente colorado fez apelo ao torcedor. Filipe Duarte / Agência RBS

A entrevista coletiva concedida por Alessandro Barcellos tem, no fundo, um pedido de socorro, de ajuda do universo colorado neste momento de dificuldade.

Quem imaginava declarações de impacto e discurso inflamado saiu frustrado. Aliás, nem é esse o perfil do presidente. Suas entrevistas são sempre mais técnicas.

O que fez Alessandro foi sair do gabinete e se mostrar nesta hora de dificuldade, o que é preciso. Mas, mais do que dar a cara, ele foi aos microfones para pedir a ajuda que o Inter carece. Ela terá de vir de fora, já que os caminhos tomados neste ano levaram o clube a essa estrada perigosa.

Isso foi reconhecido, inclusive, com promessa de que, passada a tormenta, o trabalho de correção será feito. É algo que terá de ser cobrado, e muito, ali na frente. Agora, a situação exige justamente essa mão estendida da arquibancada.