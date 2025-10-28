O risco que Ramón Díaz corre ao mandar recado para o vestiário do Inter

Alan Patrick está entregando menos do que o esperado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Ramón Díaz foi para o seu all-in. Ao conceder a entrevista dura depois da derrota para o Fluminense no Rio, o argentino cobrou mudança de comportamento e postura dos jogadores.

O recado foi direto e claro. A mudança precisa começar pelo campo, conforme seu entendimento. As manobras táticas foram feitas, as questões físicas, trabalhadas. O discurso dos Díaz é de que, agora, precisa mudar a atitude de quem entra em campo.

As declarações podem ser entendidas como uma tentativa extrema, uma forma de tirar os jogadores dessa inércia que parece acometer o time nas últimas partidas. Porém, elas podem causar um efeito rebote, causar efeito contrário. Os vestiários são melindrosos, reagem de forma negativa quando expostos publicamente.

Os Díaz jogaram suas cartas na mesa e, agora, precisam torcer que tenham feito a jogada certa. Há muitos jogadores com futebol abaixo, o que compromete um coletivo frágil. Porém, está nítido que nomes do quilate de Alan Patrick, Bernabei, Borré e Thiago Maia, para citar os mais exponencias, precisam entregar mais. O recado foi dado.

Cenário delicado

As duas últimas derrotas, as entrevistas, a queda técnica, tudo isso ajuda a construir um cenário cinzento do Inter neste segundo semestre. A direção optou por ajustar as contas, cortar gastos e reduzir um grupo que já tinha debilidades apostando que o Brasileirão não cobraria uma conta salgada.

Realmente, quem está embaixo mostra pouco poder de reação, à exceção do Vitória. Porém, isso é o suficiente para instalar o medo de uma queda e transformar o final de ano em filme de terror. Ou seja, a conta do Brasileirão chegou na forma de pressão e distanciamento da torcida. Com potencial para piorar caso os nove pontos da salvação não cheguem logo.