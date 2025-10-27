O Inter perdeu completamente a sua identidade

Fluminense comemora vitória no Maracanã. Lucas Merçom/Marcelo Gonçalves / Fluminense FC/Divulgação

O Inter perdeu de novo. Mas, mais do que a derrota no Rio, o preocupante foi o temperamento, a falta de compreensão do time de que pegou um caminho perigoso, com curvas acentuadas.

Acrescente-se a isso a perda total de identidade de jogo. O Inter de Roger tinha uma, mas não conseguia fazê-la dar resultado. Ao buscar Ramón Díaz, buscou uma outra, e o time ainda não conseguiu absorvê-la.

No sábado, no 1 a 0 para o Fluminense, se viu um Inter acuado no primeiro tempo, com uma ideia de jogo que o impedia de sair à frente. No segundo, equilibrou quando retornou aos três zagueiros.