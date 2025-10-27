O Inter perdeu completamente a sua identidade

O Inter perdeu de novo. Mas, mais do que a derrota no Rio, o preocupante foi o temperamento, a falta de compreensão do time de que pegou um caminho perigoso, com curvas acentuadas.
Acrescente-se a isso a perda total de identidade de jogo. O Inter de Roger tinha uma, mas não conseguia fazê-la dar resultado. Ao buscar Ramón Díaz, buscou uma outra, e o time ainda não conseguiu absorvê-la.
No sábado, no 1 a 0 para o Fluminense, se viu um Inter acuado no primeiro tempo, com uma ideia de jogo que o impedia de sair à frente. No segundo, equilibrou quando retornou aos três zagueiros.
Porém, levou o gol e foi para um terceiro sistema que nem melhorou o ataque, nem ajustou a defesa. Esses 45 minutos resumem o Inter deste segundo semestre. O que é preocupante. Será preciso arregimentar todas as forças, principalmente a da torcida, para ganhar do Atlético-MG e ficar a seis pontos do fim de um ano para esquecer.