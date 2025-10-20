Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Alívio imediato
Opinião

O Inter ganhou um jogo que tinha escondido um efeito devastador

Neste momento de tensão na tabela, era fundamental para o Colorado somar os três pontos

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS