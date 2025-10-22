Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Formação de atletas
Análise

O estudo que mostra que a base não é modelo de negócio para Grêmio e Inter

Levantamento considerou o nível dos clubes em que os jogadores atuam e os minutos em campo

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS