O estudo que mostra que a base não é modelo de negócio para Grêmio e Inter

Yamal é o líder de uma geração de ouro de La Masía. MANAURE QUINTERO / AFP

O Cies, centro suíço de estudos e pesquisas em futebol, publicou nesta quarta-feira (22) seu último levantamento, e ele mostra quais clubes contam mais jogadores formados em sua base nas 49 principais ligas do mundo.

Aqui, um recado claro para Grêmio e Inter e a amostragem de quem faz da base seu modelo de negócio. O primeiro colocado é o Benfica, que teve no último ano 93 jogadores saídos de suas academias espalhados por essas ligas. O estudo, porém, leva em conta também o nível dos clubes em que eles atuam e os minutos.

Em números absolutos, o líder é o River, com 97 atletas. O que chama a atenção entre os 10 primeiros do ranking é que ali estão quatro sul-americanos. Além do River, aparecem o Boca, quinto colocado, o Defensor, oitavo, e o Vélez, 10º. Os uruguaios, em números absolutos, aparecem em terceiro, com 88, só atrás de River e Benfica.

O top 10 tem presenças já esperadas, como Barcelona, com sua La Masía, e o Ajax, uma das melhores e mais férteis categorias de base do mundo desde os anos 1970. O clube holandês, aliás, tem a formação de talentos e a venda como modelos de seu negócio. O Barcelona, mesmo com seu gigantismo, se reergue outra vez graças a uma geração de ouro, liderada por Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Fermín e Gavi.

Brasileiros na lista

O primeiro brasileiro é o São Paulo, em 12º, com 65 jogadores. No nosso eterno Gre-Nal, o Grêmio aparece, sem nenhuma surpresa, na frente do Inter. A fábrica de Eldorado do Sul ocupa o 23º lugar no ranking, com 55 jogadores. Somados, eles atuaram 2.469 minutos no último ano (entre 1º de outubro de 2024 e 1º de outubro de 2025).

O Inter vem em 27º, com 44 jogadores, mas com minutagem maior, 2.872. Nessa lista, entram nomes que passaram por aqui e ganharam o mundo, como Alisson e Vanderson, e outros que acabam se aventurando por ligas secundárias, casos de Bitello, na Rússia, e Gabriel Carvalho, na Arábia Saudita.

