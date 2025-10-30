O esquema que o Inter deve adotar se quiser vencer o Atlético-MG

Ramón Díaz não pode mais errar na escolha do time. Renan Mattos / Agencia RBS

Ramón Díaz precisará ser exato. O domingo (2) tem de ser de erro zero para o Inter contra o Atlético-MG. A margem de equívocos se esgotou nas duas últimas partidas, nas derrotas para Bahia e Fluminense. Será necessário resgate da melhor versão recente do Inter, o da partida contra o Botafogo.

Assisti à vitória dos mineiros sobre o Independiente del Valle, na terça-feira (28). Jorge Sampaoli encontrou uma maneira de jogar, que parte de uma linha de três zagueiros. Quando atacada, ela vira linha de quatro e, se preciso, de cinco.

O modelo adotado contra o Del Valle, sem Scarpa, é semelhante ao do melhor Inter dos Díaz, com um 3-4-3 quando ataca, sem um centroavante de ofício. Na terça, Bernard foi o que Díaz tenta fazer de Alan Patrick.

Na frente, dois jogadores abertos, um velocista, Rony, outro igualmente veloz, mas mais armador, Dudu. As mesmas características que se buscou no Inter com Vitinho e Carbonero.

Por esse espelhamento, acredito em um Inter na versão que enfrentou o Botafogo, numa tentativa de buscar os primeiros três dos nove pontos da salvação.