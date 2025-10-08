O dilema que o novo calendário da CBF vai causar nos times que jogam o Brasileirão e os estaduais

Gauchão vai se iniciar em 11 de janeiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O novo calendário do futebol brasileiro obrigará os clubes a tomar uma decisão em dezembro: marcar a reapresentação para as vésperas do Natal (ou, no caso do Grêmio, entre Natal e Ano-Novo), numa decisão pouco política com os jogadores na largada, ou sacrificar a pré-temporada?

Lembrando que o estaduais estão previstos para se iniciarem em 11 de janeiro, e os jogadores da Série A já receberam 15 dias de férias durante o Mundial.

Tudo indica que a solução para contemplar o vestiário sem sacrificar uma mínima preparação para a temporada será de arrancar o Estadual com o sub-20 e fazer com que o grupo principal se apresente em 2 de janeiro. Porém, aqui vai outro nó para desatar: a Copa SP, sub-19, também se inicia nos primeiros dias do ano.

Grêmio e Inter aproveitarão essa parada da data Fifa para organizar o calendário de 2026. Ninguém descarta ter de começar o Gauchão com a gurizada, enquanto o grupo principal faz a pré-temporada e apura a forma para dar a largada no ano na segunda quinzena de janeiro. Aliás, no dia 28, já está marcado o começo do Brasileirão.

Para quem busca vaga na pré-Libertadores, outro aviso. A decisão da vaga terá, no meio, a final do Estadual. Ou seja, a margem de erro no planejamento do ano é zero.

