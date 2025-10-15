Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Estrutura FC x Inter
Opinião

O caçula do Brasileirão é um exemplo de gestão

Boas condições de trabalho, ciência e tecnologia melhoram desempenho e potencializam virtudes de jogadores

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS