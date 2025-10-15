O caçula do Brasileirão é um exemplo de gestão

Mirassol e Inter se enfrentam pela 28ª rodada do Brasileirão. Pedro Zacchi / Agência Mirassol

O Brasil se impressiona com o sucesso do caçula Mirassol, possivelmente, o clube de menor folha e de menor orçamento entre os 20 da Série A.

A 11 rodadas do final, os paulistas já cumpriram sua primeira missão, escapar do rebaixamento, e começam a mirar a Libertadores na tabela. Nada disso é casual. Há um projeto muito bem desenhado que norteia essa subida sem escalas da Série D à elite em quatro anos.

O Mirassol sobe porque resiste ao canto da sereia comum aos dirigentes. Investe em estrutura antes de sair gastando em jogadores, pagando salários fora dos seus padrões. Há uma cultura no clube e a consciência de que boas condições de trabalho, ciência e tecnologia melhoram desempenho e potencializam virtudes de jogadores.