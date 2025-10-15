O caçula do Brasileirão é um exemplo de gestão

O Brasil se impressiona com o sucesso do caçula Mirassol, possivelmente, o clube de menor folha e de menor orçamento entre os 20 da Série A.
A 11 rodadas do final, os paulistas já cumpriram sua primeira missão, escapar do rebaixamento, e começam a mirar a Libertadores na tabela. Nada disso é casual. Há um projeto muito bem desenhado que norteia essa subida sem escalas da Série D à elite em quatro anos.
O Mirassol sobe porque resiste ao canto da sereia comum aos dirigentes. Investe em estrutura antes de sair gastando em jogadores, pagando salários fora dos seus padrões. Há uma cultura no clube e a consciência de que boas condições de trabalho, ciência e tecnologia melhoram desempenho e potencializam virtudes de jogadores.
Foi assim quando pegou sua fatia na venda de Luiz Araújo para o Lille e investiu na construção do CT e vem sendo assim desde lá. Sempre apostando em equipamentos que, até bem pouco tempo, nem o todo-poderoso Flamengo tinha. É por isso que, nesta noite (15), o Inter vai enfrentar mais do que um time, vai encarar um modelo de gestão.