Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Mudanças a partir de 2026
Novo calendário da CBF perde a chance de fazer uma revolução no futebol brasileiro

Com a redução dos Estaduais, o Brasileirão de ano inteiro e um calendário nacional que contempla uma parte, a tendência é de desaparecimento acelerado de muitos clubes

