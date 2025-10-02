Novo calendário da CBF perde a chance de fazer uma revolução no futebol brasileiro

O salto de 64 para 96 clubes é positivo por abrir para mais clubes uma competição nacional. Mas o inchaço repercute em um número menor de jogos na primeira fase. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O novo calendário tem mudanças significativas. Mas poderia ter sido revolucionário. A CBF perdeu uma oportunidade de estruturar de alto a baixo o futebol brasileiro. Criar uma rota clara para que quem está na ponta extrema de baixo pudesse vislumbrar um caminho que se iniciaria no ambiente estadual, passasse para um regional e iniciaria a subida no cenário nacional por uma Série E, uma quinta divisão.

Da forma como construiu o calendário para os próximos quatro anos, a CBF coloca em risco uma parte bem significativa da base da pirâmide, os clubes do Interior ou de Estados periféricos. Mesmo o aumento em 50% dos clubes na Série D é insuficiente.

O salto de 64 para 96 clubes é positivo por abrir para mais clubes uma competição nacional. Mas o inchaço repercute em um número menor de jogos na primeira fase. Em 2025, foram 14. Em 2026, serão 10.

Serão 16 grupos de seis, com os quatro primeiros avançando. Ou seja, 32 times terão dois meses e meio apenas de competição. Depois disso, essa legião de profissionais precisará buscar a sorte em outros lados.

Novo calendário fragiliza uma parcela importante do futebol

Minha preocupação com as divisões menores se dá porque ali está um mercado que emprega milhares de profissionais. Mais do que isso, é nesse mercado que muitos ganham a primeira oportunidade. São exceções os jogadores, técnicos, preparadores, analistas de desempenho que iniciam a trajetória em clubes de ponta.

O cenário atual já é de definhamento dos clubes menores. Com a redução dos Estaduais, o Brasileirão de ano inteiro e um calendário nacional que contempla uma parte, a tendência é de desaparecimento acelerado de muitos clubes.

Um número mostra o tamanho do problema. Em 2025, 267 clubes participaram da primeira divisão dos Estaduais. Quando as quatro divisões atingirem o máximo de vagas, 164 estarão nelas. Caberá às federações manter ativos essa diferença de mais de 100 clubes, além dos que estão em suas divisões menores.

O novo calendário, é evidente, mostrou avanços. A redução nos jogos dos times da Série A, a Copa do Brasil ainda mais democrática, com final em jogo único, a volta das Copas Norte e Centro-Oeste e a tentativa de emplacar a Sul-Sudeste são pontos positivos.