Jogo contra o Bragantino está com a cara do Grêmio

Mano Menezes realizou o último treino antes do jogo no CT do Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Bragantino tem perfil diferente daquele a que nos acostumamos ver nos clubes brasileiros. Não é de massa, mas trabalha para aumentar sua base de fãs. Tem dinheiro, mas investe é no futuro. Joga olhando para a frente, não no resultado imediato.

Isso se enxerga no campo. Trata-se de um time rápido, jovem e de linhas altas. Ousado. É isso que o Grêmio precisa aproveitar.

O Bragantino defende lá na frente, mira sempre o gol. O Grêmio defende lá atrás. Essa diferença entre as duas ideias de jogo cria espaços no campo. E isso é tudo o que Mano Menezes gosta de ter.

Será uma noite de quem corre e usa o contra-ataque. O que deixa o jogo com uma silhueta que agrada este Grêmio.