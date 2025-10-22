Inter vai tentar fazer contra o Bahia o que o Grêmio não conseguiu

Treinador colorado montará um time cauteloso. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ramón Díaz, pelos indicativos, vai para um jogo de resistência em Salvador. Talvez impressionado pela amassada do Bahia no Grêmio no domingo (19) e pelas baixas importantes no time, o argentino montará um Inter cauteloso. O mesmo que fez o Grêmio no fim de semana, numa estratégia que ruiu em 10 minutos.

O Bahia é um time de variação ofensiva, que usa jogadores rápidos e abertos nos flancos e costuma preencher o meio com seus meio-campistas de boa chegada, como Jean Lucas, Acevedo e Michel Araújo.

O plano de Díaz passa por fechar esses espaços, com um trio de zagueiros armando uma barricada na área e outro de volantes recheando a frente dela. Buscará, assim como fez o Grêmio no final de semana, as saídas rápidas em transição, com Vitinho, Borré e os alas, Benítez e Bernabei.

O plano passa, necessariamente, por ser firme na defesa. Porém, o risco é dar para o adversário o controle das ações e ficar submetido às suas investidas.

Pode funcionar, claro, mas deixar de jogar nunca é uma boa alternativa. Será uma noite de resistência em Salvador. Até porque, neste momento, o importante é somar ponto.