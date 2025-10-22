Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Muro
Opinião

Inter vai tentar fazer contra o Bahia o que o Grêmio não conseguiu

Estratégia de Ramón Díaz passa por fechar espaços, mas sem deixar de jogar

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS