Inter enfrenta Operação Nove Pontos na reta final do Brasileirão

Colorado enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro neste sábado (25). Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Quanto antes resolver essa questão, menos estresse, tensão e desgaste. O Inter transformou seu Brasileirão e a temporada numa Operação Nove Pontos. É do que precisa para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento.

O desenho do atual Brasileirão faz com que o G-8 e o Z-4 sejam vizinhos de rua. O caso do Inter é emblemático. Quatro pontos para cima, estaria no G-8. Quatro pontos para baixo, no Z-4. Por esse cenário de equilíbrio na segunda página e muitos clubes puxados para baixo pelo Vitória, é fundamental voltar do Rio com três pontos.

O Fluminense, assim como o Inter, trocou de técnico há um mês e ainda busca seu norte. Luís Zubeldía e Ramón Díaz têm números parecidos nos seis jogos no comando. Ambos perderam dois, Zubeldía tem uma vitória a mais, e Díaz um empate a mais. Porém, a oscilação está presente no trabalho dos dois.

As voltas de Carbonero e Alan Patrick são alento para os colorados. São eles os desequilibrantes, e o Inter nunca precisou tanto deles como agora, quando há um time ainda sem identidade e dependente de individualidades.