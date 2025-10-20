Grêmio rifou o jogo contra o Bahia, e a consequência foi desastrosa

Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio dos dias mais sombrios reapareceu em Salvador. Levou 4 a 0 do Bahia e escapou de algo ainda pior. Foi uma noite de futebol assustador, de pouquíssimas luzes e de um preço alto por uma ideia equivocada.

O plano de fechar os espaços, marcar e sair em contra-ataque com os extremas Aravena e Pavon, além de Edenilson, se esfarelou antes dos 10 minutos, quando o placar já estava 2 a 0. O ponto é que Mano só revisou essa ideia quando já estava levando 3 a 0, no segundo tempo.

A ausência de Arthur pesou, é verdade, mas as escolhas de Mano acabaram tornando-a ainda maior. Cuéllar foi envolvido nos mais de 60 minutos em que esteve em campo. Aravena e Pavon nem marcaram os laterais, nem foram os ponteiros que puxariam os contra-ataques.

O Bahia foi mais organizado, esteve mais lúcido o tempo todo e sobrou em disposição. Ganhou quase 70% dos duelos, arrematou 23 vezes e só não construiu sua goleada de 4 a 0 antes por capricho.

Ficou claro que Mano apostou tudo no jogo contra o Juventude, em casa, e arriscou em Salvador. Agora, precisará juntar os cacos e fazer valer contra o Juventude a força da Arena para retomar o prumo.