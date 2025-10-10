Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

CT do Cristal
Notícia

Grêmio na final do Brasileirão sub-17 mostra que o trabalho da base do clube é exemplar

Estratégia de criar jogadores desde a infância já rendeu bons jogadores e alguns milhões aos cofres do Tricolor

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS