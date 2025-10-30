Grêmio e Inter precisam encurtar distância financeira para o resto do Brasil urgentemente

Rubro-Negro se classificou para a final da Libertadores na quarta-feira (29). JUAN MABROMATA / AFP

O Flamengo, primeiro finalista da Libertadores 2025, atingiu em outubro a impressionante arrecadação de R$ 1,85 bilhão. O que supera com muita folga o R$ 1,3 bi de arrecadação em todo o ano passado. A previsão é de que o clube passe de R$ 2 bi de receitas em 2025.

O Palmeiras também festeja números astronômicos. O balancete até setembro registrou arrecadação de R$ 1,3 bilhão. A projeção é de que feche o ano com R$ 1,7 bilhão. Estão incluídos nestes números as cotas do Mundial, por exemplo. Porém, ainda será preciso descontar os impostos ali na frente.

Mesmo assim, fica claro que vivemos em um outro mundo aqui na ponta sul. Precisamos, com urgência, discutir uma aproximação entre esses dois mundos. Ou acabaremos numa bolha só nossa.

O orçamento previsto do Inter, para todo o ano, é metade do valor arrecadado pelo Palmeiras até setembro e um terço do que arrecadou o Flamengo a um trimestre do fim. Os números projetados pelo Grêmio, R$ 548 milhões para 2025, fazem essa diferença ainda maior.

É verdade que os clubes de Rio e São Paulo vêm navegando nos últimos anos em um mar com muito mais dinheiro. Mas também é verdade que essa distância da Dupla em relação a eles só cresce a cada ano.

Moradores da segunda página da tabela

O que me incomoda não é nem o aumento dessa distância, mas o total silêncio nos Conselhos e nos universos de Grêmio e Inter em forma de buscar uma aproximação desses gigantes. Se olharmos os números de Bahia, que cresce de forma consistente, Botafogo e Cruzeiro, também teremos uma distância. Menor, é verdade, mas já bem considerável.

Ou acordamos e tentamos atacar esse cenário, ou seremos ilustres moradores de segunda página. A escolha está nas mãos dos dirigentes e, principalmente, dos conselheiros. Precisa partir deles a cobrança e a proposição de ideias para que os clubes se movam. Só reclamar não adianta. E, vale sempre lembrar, ninguém vive apenas de história.

