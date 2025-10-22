Grêmio e Inter podem pagar caro por tantos erros

Dupla Gre-Nal tem um ponto de diferença na tabela. O Tricolor soma 36 pontos e o Colorado 35. André Ávila / Agencia RBS

A guinada do Vitória no Brasileirão, com dois triunfos seguidos, colocou em alerta os inquilinos da segunda página. São apenas cinco pontos entre os baianos, 17º, e o Bragantino, 10º. Corinthians, Grêmio, Ceará e Inter voltaram a ficar sob a sombra do Z-4.

Mesmo que os quatro pontos que separam o Inter, por exemplo, do Z-4 sejam os mesmos que o distanciam do G-8, a vizinhança da zona de rebaixamento é o que mais pesa. Ainda mais para clubes grandes, quando essa proximidade acaba fazendo cada jogador carregar uma tonelada nas costas.

O Brasileirão 2025, a 10 rodadas do final, começa a segmentar-se. Está claro quem brigará no G-6 e quem luta para estar no G-8, na esperança de vagas extras vindas pelos campeões das Copas. O ponto é que há um pelotão grande que corre para escapar da onda criada pelo Vitória no Z-4.

Neste momento, o número mágico para escapar do rebaixamento está em 42 pontos. Porém, com tanto equilíbrio, é possível que ele suba mais um ou dois pontos.

Grêmio e Inter precisam de três vitórias nas últimas 10 rodadas para fugir do rebaixamento. Quanto antes elas vierem, melhor. Até para ter tempo de redirecionar as forças. Embora acredite que a nossa realidade, hoje, indique mais olhar para baixo do que para cima.

Porém, tudo pode mudar até domingo (26). A vida na segunda página tem essas oscilações e mudanças de foco. É o preço que se paga por errar tanto e viver ali, onde a vida acaba sendo bem mareada.

