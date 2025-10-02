Grêmio deixou de conquistar pontos importantes contra o Santos

Grêmio tomou o empate no final da partida. JOTA ERRE / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio viveu os dois lados da estratégia defensiva adotada por Mano Menezes. Primeiro, o êxito de, em uma escapada, chegar ao gol, aproveitando o espaço deixado pelo adversário.

Depois, o preço que a bola cobra quando um time recua tanto e aposta na resistência. O Santos, pelo volume, chegou ao empate no último minuto.

Mesmo que o Grêmio tenha sido tímido no ataque, sair com a vitória da Vila não seria absurdo. Até os 30 minutos. As trocas de Mano buscavam explorar o contra-ataque, mas tiraram a capacidade do time de reter a bola e tentar jogar.

No somatório das últimas quatro rodadas, o Grêmio está com um aproveitamento bom, com oito pontos em 12 disputados. Mas a noite em Santos poderia ter sido de uma vitória que o colocaria com pontuação de G-8.