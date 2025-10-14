Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Futuro promissor
Geração sub-17 do Grêmio é diferenciada 

Tricolor está muito perto de conquistar o título nacional inédito, mas a melhor notícia desta segunda-feira é o que foi visto em campo

