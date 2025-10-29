Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

De Santana do Livramento
Notícia

Gaúcho ex-auxiliar técnico do Inter assume comando de clube uruguaio

Treinador se destacou pelo trabalho no Boston River, que terminou em terceiro no campeonato nacional na última temporada

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS