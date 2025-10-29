Gaúcho ex-auxiliar técnico do Inter assume comando de clube uruguaio

Tiago Nunes e André Jardine não são os únicos técnicos gaúchos a estar na contramão do mercado brasileiro, ao buscar um lugar ao sol no Exterior. O santanense Jádson Vieira acaba de assumir o Nacional do Uruguai, uma das camisas mais pesadas do continente.
Jádson, 44 anos, era a sensação do futebol uruguaio pelo trabalho no pequeno Boston River, destacado pela coluna no final do ano passado. Em dezembro de 2023, deixou a comissão técnica de Cacique Medina, da qual fez parte no Inter, em 2022, e começou pelo clube de Montevidéu sua carreira solo.
O Boston acabou a temporada passada com a terceira melhor campanha, atrás apenas de Nacional e Peñarol. Neste ano, avançou no primeiro mata-mata da Pré-Libertadores e caiu para o Bahia na disputa por vaga na fase de grupos. Fez um confronto duro. O clube, como uma SAD, negociou os principais jogadores. Jádson o remontou e estava em quarto no Clausura.
O Nacional será seu grande salto e também teste. O técnico anterior, Pablo Peirano, que assumiu em meio à Libertadores, foi demitido com 76% de aproveitamento. Porém, acabou fragilizado depois de levar 3 a 0 do Peñarol, em agosto.
Jádson estará em casa. Nos tempos de zagueiro, foi bicampeão com o Nacional. Formado no Danúbio, com o qual conquistou três títulos uruguaios, também jogou, e conquistou título, no Lanús. Sua única experiência como jogador no Brasil foram sete meses no Vasco, em 2010.
