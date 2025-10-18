Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Conquistas históricas
Notícia

Finalista do Mundial sub-20: como a seleção do Marrocos cresceu no cenário internacional

Com investimento pesado da coroa marroquina, olheiros ao redor do país recrutam talentos para serem trabalhados em centro de treinamento de alto nível 

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS