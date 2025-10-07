Falta de profissionalização da arbitragem afasta o Brasileirão de atingir todo seu potencial

Brasil precisa rever a qualidade do seu produto. André Ávila / Agencia RBS

A arbitragem é a maior urgência do futebol brasileiro. É preciso parar e discutir a fundo a profissionalização. Há uma lista longa de requisitos que ainda precisamos cumprir para colocar nossa liga entre as quatro maiores do mundo.

Especialistas apontam que há potencial para desbancar Itália e França, hoje à nossa frente. Porém, para tornar isso realidade precisamos rever a qualidade do produto. Isso inclui pontos básicos, como gramados (não podemos apresentar um jogo com o campo malhado como o de São Januário ou marcado como o da Arena Fonte Nova).

Mas nada é mais urgente do que reformular a arbitragem, com a criação de um quadro profissional, bem remunerado e que tenha a mesma estrutura que um clube oferece para um atleta, com acompanhamento físico, nutricional, médico e, principalmente, psicológico.