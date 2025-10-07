Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Pauta urgente para a CBF
Opinião

Falta de profissionalização da arbitragem afasta o Brasileirão de atingir todo seu potencial

Parece mentira, mas hoje o futebol pentacampeão do mundo não tem uma linha de ação que norteie quem comanda o jogo e define seu rumo

