Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Especialista alerta sobre gestão nos clubes de futebol: "Pode colocar R$ 1 bi. Se não mudar modelo, não tem jeito"

Economista Moisés Assayag dá exemplos de boas práticas que poderiam ser aplicadas em Grêmio e Inter

Leonardo Oliveira

