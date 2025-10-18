Especialista alerta sobre gestão nos clubes de futebol: "Pode colocar R$ 1 bi. Se não mudar modelo, não tem jeito"

Inter e Grêmio devem repensar seus modelos de gestão. Ricardo Duarte, Inter / Lucas Uebel, Grêmio

"Os clubes não querem Governança e gestão. O começo da recuperação de clubes endividados e com o caixa fragilizado, como Grêmio e Inter, passa necessariamente por esses dois pontos. A coluna foi ouvir o economista Moisés Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialmente nas áreas de reestruturação financeira e operacional.

Em 2020, Assayag levou seu conhecimento e sua experiência para o mundo do futebol e passou a trabalhar também na reorganização de clubes. Em seu portfólio, constam trabalhos como a preparação do Botafogo para se tornar SAF e, depois, participação no plano de recuperação extrajudicial. Assayag atua hoje como consultor do São Paulo.

Leia Mais LEONARDO OLIVEIRA: O caçula do Brasileirão é um exemplo de gestão

Partiu de seu trabalho a criação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), que buscou R$ 240 milhões no mercado, e o projeto que será votado de um fundo para captar R$ 250 milhões para a base em Cotia. Na manhã desta sexta-feira (17), direto do Uruguai, onde estava em viagem, Assayag conversou com a Coluna. Em linhas gerais, resumiu o cenário atual para os clubes brasileiros em crise financeira:

— O debate está pobre. No alto do morro, está a SAF. Embaixo, o vale da morte, onde não há vida. Porém, tem coisa no meio do caminho que pode ser explorada.

Confira a entrevista:

Moisés Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte. Divulgação / Futpress

Você tem acompanhado as dificuldades financeiras de Grêmio e Inter?

Dividimos os clubes em três ou quatro categorias. Grêmio e Inter estão na categoria do mais do mesmo, repetindo fórmulas, repetindo os argumentos depois que o resultado acontece. independentemente da situação real, que estivessem disputando Libertadores, a razão é ter feito a mesma aposta. Há vários clubes assim: investe em medalhão, coloca a folha lá em cima, faz o all in de vez em quando e, quando está lá embaixo na tabela, coloca mais grana.

Grêmio e Inter estão na categoria do mais do mesmo, repetindo fórmulas, repetindo os argumentos depois que o resultado acontece. MOISÉS ASSAYAG

Os clubes, limitados pelos tempos de mandatos dos dirigentes, têm dificuldade de tomar o remédio amargo por cinco, seis anos, como fez o Flamengo?

Estou 100% de acordo com o que você disse. Sem dúvida, é isso que os dois clubes do Sul, e a maioria, se recusam a fazer. É passar pela dor. O cara não quer passar pela dor. No Rio, em um ditado que se usa: "Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer".

Todos querem a parte boa, mas a parte ruim não quer. No futebol e fora do futebol, isso só reforça que quem não se sacrificar por um tempo, não vai chegar ao pote de ouro lá na frente.

O debate, hoje, aqui, acaba empobrecido pela discussão SAF ou modelo associativo. Como fugir dessa polarização, embora o gaúcho a tenha na cultura?

Os dois melhores exemplos do Brasil, a propósito, não são SAF. Passaram por fora disso (do debate). De formas diferentes, passaram por cima das dificuldades. A essência, no entanto, foi a mesma nos dois clubes. Foram fórmulas e jeitos diferentes, nas atravessaram o período de sacrifício. Vi esses dias a entrevista do diretor do Flamengo lá do começo da reestruturação. Tiveram de dispensar o Íbson e Vágner Love, dois principais ídolos da época.

O ciclo político nos clubes associativos, de três, no máximo seis anos, faz com que os dirigentes resistam em tomar o remédio amargo?

A resposta é sim. Isso já é dilema vencido nas corporações que os clubes sociais não ainda venceram. É o modelo de governança, que permite à gestão operar. Se tem modelo de governança em que o horizonte é de seis anos, já começa errado. O modelo de gestão errado já começa.

O segundo ponto é o modelo mental do típico gestor do clube social: "Preciso fazer o máximo para deixar o nome em três anos, tentar o segundo mandado e depois ser aclamado". Tem a questão da vaidade, tem também aquilo de criar a figura do dirigente que é torcedor e se afina com ele. Aliás, essas duas figuras são dissociáveis no modelo associativo.

Tem a questão da vaidade, tem também aquilo de criar a figura do dirigente que é torcedor e se afina com ele. MOISÉS ASSAYAG

Além de Flamengo e Palmeiras, que outros exemplos de modelo de governança citaria?

Tem muitas. O São Paulo fez isso, no Fidc, de evitar que o próximo presidente faça diferente. Você faz contratos de longo prazo, amarra as mãos de quem assumir porque precisa seguir aquilo estabelecido no contrato e mantém estabilidade. Em resumo, você muda o modelo de governança.

Para quem não acompanhou, explica brevemente o que foi o Fidc feito pelo São Paulo?

Lá é um projeto de quatro anos e meio, avança na gestão demais um presidente. Quando coloca restrições contratuais no acordo, como restrições de gastos, de folha salarial, exigências administrativas, e isso tudo pedido pelo próprio clube, cria-se solidez. Tudo isso foi aprovado pelas instâncias, como Conselho. Isso evita que o próximo candidato prometa 45 coisas que não cumprirá. Ele já tem amarração. Isso se chama governança, com regras estabelecidas que o próximo presidente não pode mudar. Começa do zero um projeto para durar três anos é impossível.

O Inter apresentou um projeto de debêntures. Você acha que teria resultado?

As debêntures são um pouco além do convencional. Poderia funcionar. O que a gente advoga são soluções diferentes, mais criativas, não esse convencional do mercado. A solução estruturada é mais complexa, sofisticada, leva mais tempo para ser entendia. É mais sólida e ajustada para a necessidade do clube, acreditamos em soluções feitas especificamente para este clube.

As debêntures são um pouco além do convencional. Poderia funcionar. O que a gente advoga são soluções diferentes, mais criativas MOISÉS ASSAYAG

Pode me dar um exemplo?

Vou dar um exemplo. O que está acontecendo lá fora: o Barcelona, em algum momento, abriu para investimento todas as suas plataformas de mídia. Traz para a nossa realidade aqui a mesma discussão. Imagina o sócio do Barça: "Vão pegar a mídia do Barcelona, vou entregar para terceiros...".

O que foi o racional dos sócios que aprovaram é que é muito melhor ser sócio de 50% de 20 milhões do que 100% de 1 milhão. O sócio do Barça confiou em gente que vai catapultar isso aqui. O Real Madrid abriu para investimento externo, está olhando para a frente. Temos um problema que é como pensa o associado, que olha para trás. Tenho usado a síndrome do sapo fervido. O sapo se adapta à temperatura. Se jogar na água quente, ele vai pular. Se colocar na água fria e por para ferver, vai morrer sem perceber.

Temos um problema que é como pensa o associado, que olha para trás. MOISÉS ASSAYAG

Acontece com os clubes, olha para dentro e para trás, para a história. No lado de fora, aparecem novos players que estava mortos, como o Cruzeiro, ou alguns que nem estavam, como o Bahia. Os clubes estão vendo tudo isso e mirando a história, o adversário local.

E aqui no Brasil?

Um exemplo daqui foi o Botafogo. Em 2022, tinha restrição de aceitação do que é recuperação judicial. Hoje, está comum. O mercado não aceitava, estabelecemos modelo da recuperação extra. Criamos um modelo de recuperação dentro da recuperação judicial e fizemos funcionar, ajustado ao Botafogo. Vale para o gestor, se não olhar para dentro e não fizer algo ajustado para sua característica, padecerá. Aliás, dentro próprio modelo de SAF tem vários tipos.

O Palmeiras, qual a especificidade do caso?

O Palmeiras era o clube mais político de São Paulo. Fizeram uma muralha da China entre a gestão e a política. Modelo de gestão e governança têm de andar juntas. O que eles fizeram foi a blindagem das interferências políticas.

Não tem a ver com o dinheiro. Pode colocar R$ 1 bi nos endividados. Se não mudar modelo de gestão e governança, não tem jeito. Lá foi claro. O ambiente político é muito forte. Além do aporte do investimento, isso aqui vai andar separado. O mundo político existe, mas ele está isolado da gestão. Não pode dar para conselheiros políticos o poder de decisão, isso não funciona mais.

Não tem a ver com o dinheiro. Pode colocar R$ 1 bi nos endividados. Se não mudar modelo de gestão e governança, não tem jeito. MOISÉS ASSAYAG

Os executivos continuam de um mandato para o outro. Eles têm tudo que as grandes corporações tem. Se deu certo no corporativo, porque vai brigar no negócio do futebol. Tem plano estratégico, orçamento que cumpre, reunião de resultados, plano corretivo e tem estabilidade. Não tem solução estruturante que dure um, dois anos. É no mínimo 10 anos. Se não mudar ambiente jurídico, não vai adiantar. A vantagem da SAF é que muda em uma marretada muda sua questão jurídica. Não precisa discutir estatuto. Pelo contrário, faz tudo isso mudando o estatuto.

Não tem solução estruturante que dure um, dois anos. É no mínimo 10 anos. MOISÉS ASSAYAG

Qual sugestão você daria para Grêmio e Inter?

Mudar o modelo de gestão, reforçar esse modelo e a governança. Todos os clubes que almejam subir de patamar têm de importar modelos das corporações, dar estabilidade para a gestão, quando falo em gestão são os executivos, de todas as áreas.

Se não cuidar de todas as condições e riscos do clube (...) não vai conseguir solução permanente e lucrativa MOISÉS ASSAYAG