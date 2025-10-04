Em jogo que ganhou ares de decisão, o Inter precisa de sua torcida

Clube anunciou promoções para atrair público. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter vai para um jogo crucial em sua temporada. O contexto deu à partida contra o Botafogo aura de decisão. É preciso vencer e evitar que a sombra do Z-4 deixe o céu do Beira-Rio numa escuridão total.

O desafio será gigantesco. Se olharmos o rendimento do Inter e o nível de atuação do Botafogo, há um oceano de distância. Mas o Inter precisará atravessá-lo, a nado que seja, para evitar que a crise técnica vire colapso e coloque o time em um turbilhão que, geralmente, puxa os grandes para baixo.

Está nítido que os jogadores ainda estão perdidos entre a ideia anterior, de Roger, e a nova, de Ramón Díaz. Os conceitos de futebol dos dois técnicos são distintos. É normal haver dificuldade nessa transição. O problema do Inter é que ela ocorre enquanto o time precisa de pontos de forma desesperadora.

Díaz tem apostado no 4-4-2 com losango que desprotege os lados. O Botafogo, em uma ideia que explora muito os lados do campo. O que só aumenta a dificuldade. No treino desta sexta-feira, o técnico colorado abriu a possibilidade de um esquema com três zagueiros.

Por isso, o fim de tarde precisa ser da torcida. Só com ela o Inter poderá conseguir atravessar o oceano que o separa da vitória neste sábado.

