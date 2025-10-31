Duas lesões e 25 minutos em campo em um ano: ex-Grêmio tenta engrenar carreira na Inglaterra

Prestes a completar 20 anos, atacante está há 14 meses no clube londrino. Brentford / Divulgação

Gustavo Nunes completou nesta semana 14 meses de vida inglesa. Justo no momento em que tenta engrenar. Desde que deixou Porto Alegre, o atacante que surgiu como um furacão no Grêmio atuou só minutos pelo time principal do Brentford.

Uma lesão nas costas logo na chegada a Londres o tirou de cena. Em abril, ele entrou no último minuto contra Arsenal e Brighton e jogou 10 minutos contra o Manchester United — cerca de 25 minutos ao todo. Havia, então, cumprido a meta de estrear na Premier League.

Saiu de férias com a perspectiva de, enfim, engrenar no novo clube. Porém, no primeiro amistoso da pré-temporada, contra o Gil Vicente, sofreu lesão muscular na coxa.

Só voltou no final de setembro, dois meses depois. Nas últimas semanas, Gustavo fez três jogos pelo time sub-21 e vive a expectativa de ser relacionado antes da data Fifa de meados de novembro. Neste sábado (1º), o Brentford enfrenta o Crystal Palace, no sul de Londres.

Reforço muscular

As lesões mostram que a adaptação física ao futebol inglês cobraram um preço. Gustavo incorporou ao seu staff nas últimas semans um preparador físico particular. O trabalho feito pelo Brentford já o fez ganhar quatro quilos de massa muscular.

Em conversa com a coluna, João Lima, um dos agentes de Gustavo, disse que o plano imediato é voltar a atuar com frequência e buscar espaço no Brentford. Não está no horizonte uma saída para ganhar mais minutos. Em julho, o City Group tentou trazê-lo para o Bahia. A oferta foi recusada.

No próximo dia 20, o atacante completará 20 anos. Entende que ainda há tempo de sobra para buscar a afirmação na Premier League e um lugar em um time reconhecido por dar vitrine aos seus jogadores. Mbeumo, por exemplo, brilha no United, que pagou meio bilhão de reais para levá-lo do Brentford.