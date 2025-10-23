Derrota para o Bahia expõe um Inter que carece de tudo e precisa iniciar uma missão urgente

Colorado ter' Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O que era esperado aconteceu. O Inter foi a Salvador para sobreviver e, quando se adota essa postura no futebol, em geral não se sobrevive.

O Bahia venceu por 1 a 0 e, tivesse sido mais efetivo, poderia ter ganho por mais. Tirando os 10 primeiros minutos de blitz no campo de ataque, o Inter foi opaco e ficou o tempo inteiro correndo atrás do adversário. É o que acontece quando se adota a postura de reação.

Para completar, há ainda o temor de perder Vitão, substituído no primeiro tempo depois de sofrer uma entorse no joelho. Ou seja, o cenário não poderia ser mais sombrio.

Ainda mais com a vizinhança do Z-4 estando a quatro pontos. Foi uma noite de futebol tíbio, de um time ainda sem organização para construir e movimentos treinados para se defender. A luta, fica cada vez mais clara, é de lutar contra o Z-4. E será preciso suar muito para evitá-lo.

Individualidades

É fato que Bernabei cometeu um pênalti infantil. Mas quando o adversário o acossa tantas vezes, em uma delas vem o vacilo, o erro. O Bahia já havia criado, pelo menos, três ocasiões para marcar e parado em Ivan. Depois dos primeiros 10 minutos da pressão colorada, se assentou no campo e passou a criar caminhos.

Em um deles, encontrou o gol, na vantagem que Ademir teve algumas vezes sobre Bernabei. Ramón Díaz tentou equilibrar o time trocando os alas, empurrando Bruno para a direita e colocando Prado no meio, para tentar alguma articulação. Porém, o cenário ficou mais turvo a partir da expulsão do garoto Alisson, ao chegar atrasado em disputa de bola com Rodrigo Nestor.

Carências

A noite na Fonte Nova teve todos esses incidentes, de erros individuais, de expulsão de um garoto estreante. Mas todos esses episódios apenas expõem um Inter que carece de tudo: processos coletivos, ações individuais e um jogo com qualidade.

Será preciso arregimentar todas as forças já a partir do sábado (25), contra o Fluminense, para iniciar a operação nove pontos. É isso que o Inter precisa colocar como razão de sua vida nas próximas semanas. Para evitar um desastre maior que, pelo futebol apresentado, pode estar mais perto do que se imagina.