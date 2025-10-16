Derrota do Inter para o Mirassol transformou o jogo contra o Sport em decisão

Colorado de Vitão não conseguiu se impor fora de casa. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Uma noite de filme repetido. O Inter de marcação frouxa, movimentos lentos, dificuldades coletivas e falhas individuais levou 3 a 1 do Mirassol e escapou de mais. O som da torcida paulista gritando "olé" ao final da partida foi o arremate de uma jornada colorada cinzenta.

Outra vez, o time atacou pouco e se defendeu mal. O sistema com três zagueiros, desta vez, sucumbiu a um Mirassol que dominou o meio-campo e jogou com só um homem projetado.

Porém, se aproveitou da fragilidade de um setor com Bruno Henrique e Thiago Maia e chegou à frente sempre em maior número. Reinaldo, avançado como um ala, construiu jogadas, deu assistência e fez gol.

O primeiro tempo acabou com o Inter tendo dois arremates a gol, ambos no lance do gol. O 2 a 1, em duas falhas de Anthoni, foi justo. O segundo começou com os paulistas fazendo o terceiro, perdendo outros tantos e jogando com liberdade.

Ramón Díaz retornou do vestiário no 4-4-2 em um losango que tinha BH e Romero nos lados. Aconteceu o esperado. Quando mudou e colocou mais força com Alan Rodriguez, Bruno Gomes e Tabata, resgatou um pouco de equilíbrio.

Mas nada que tirasse o sossego de um Mirassol que, em casa, fez os mesmos 32 pontos do Inter no Brasileirão. Essa diferença ficou nítida em campo. O pouco futebol fez o Z-4 voltar a aparecer no retrovisor e tornou o jogo com o Sport um dever.