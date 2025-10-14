Derrota da Seleção para o Japão deixa mais ensinamentos do que uma vitória

De virada, o Japão venceu o Brasil por 3 a 2, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Yuichi YAMAZAKI / AFP

Tóquio tem tudo para ser um ponto de partida nesta caminhada ao Hexa. A derrota histórica para o Japão e que retumbou no mundo do futebol, é daquelas que ajudam a construir grandes jornadas.

No mundo da alta competição, noites como essa, no Ajinomoto Stadium, são comuns e fazem parte dos grandes vitoriosos. O Brasil precisará digerir essa derrota. Olhar que ela veio quando ainda podia acontecer ajudará demais.

Numa Copa do Mundo, ter 25 minutos de vacilação como se viu em Tóquio representa a volta para casa. Foi assim, por exemplo, naquele primeiro tempo para a Bélgica, em que levamos dois gols, e nos quatro minutos que deixamos de segurar a vantagem conseguida a ferro e fogo contra a Croácia.

As derrotas ensinam muito mais do que as vitórias, e essa para o Japão deixou para Carlo Ancelotti muitos elementos a se observar.

Vamos a eles. Neste primeiríssimo escalão do futebol como é o mundo das seleções, a estabilidade emocional é ponto fundamental. Fabrício Bruno e Hugo Souza sentiram o peso do jogo, principalmente, a partir do primeiro gol, surgido em vacilo do zagueiro. Uma Copa do Mundo exigirá alta concentração e erro zero.

Outro ponto: há jogadores que mostraram ser de alto padrão em seus clubes, mas carecem do encaixe necessário na Seleção. Joelinton é um todo meio-campista no Newcastle, mas fico sempre com a percepção de que falta algo a ele em verde e amarelo.